Спорт С кем может встретиться Тайсон Фьюри в случае срыва поединка с украинским чемпионом Усиком

2023-03-02 11:34

Команды Тайсона Фьюри и Александра Усика никак не могут договориться об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира. В случае срыва поединка боксерам придется искать замену.

Роман Фьюри, брат обладателя пояса WBC в супертяжелом весе, рассказал, с кем может встретиться британский боксер в случае срыва поединка с украинцем.

По его словам, родственник не против выйти в ринг против экс-чемпиона Энди Руиса.

"Если бой за звание абсолютного чемпиона не получится устроить, Тайсону все равно необходимо драться. Я думаю, что Энди Руис – хороший соперник, у него известное имя, он в хорошей форме. Фанаты хотели бы увидеть этот бой", – цитирует Романа Фьюри talkSPORT.

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