Спорт Евгений Коноплянка не выйдет на поле в отборочном матче сборной Украины на Евро-2024

2023-03-15 15:38

Высока вероятность того, что болельщики так и не увидят возвращения Евгения Коноплянки в сборную. Футболист польской Краковии получил травму, а потому не сможет приехать в расположение национальной команды для подготовки к игре с англичанами в отборе на Евро-2024.

Как сообщил главный тренер польской команды Яцек Зелиньский, именно по причине повреждения украинский полузащитник не попал в заявку на матч чемпионата Польши против Варты.

"Он получил травму на тренировке в пятницу, в день отъезда оказалось, что он не сможет играть. Ему сделали МРТ, но результатов еще нет. Похоже, что в матче против Ракува он не сыграет", — цитирует специалиста DziennikPolski.

Напомним, ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань, вызвал 33-летнего Коноплянку на матч квалификации Евро-2024 против Англии (26 марта, стадион Уэмбли).

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