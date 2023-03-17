Политика Президент Литвы заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться в этом году

2023-03-17 12:29

Переговори про членство України в ЄС мають розпочатися цього року, - президент Литви.

Гітанас Науседа підкреслив, що українці своєю кров’ю захищають свободу та демократичні європейські цінності: "Україна належить до Європейського союзу. Українці це довели багатьма способами. І наше завдання - допомогти українцям провести усі необхідні реформи з метою приєднання до Євросоюзу".

Він привітав заяву президентки Європарламенту Роберти Мецоли щодо переговорів про вступ України: "Ми маємо ставити за ціль початок цих переговорів про членство вже цього року".

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Сейчас Китай сильно рискует своей международной репутацией, - Джон Кирби 2023-03-07 09:24