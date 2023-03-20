Политика Глава Минобороны Польши анонсировал строительство новой военной базы вблизи границы рф

2023-03-20 14:31

Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал строительство военной базы в городе Олецко, который находится вблизи границы с калининградской областью эрефии.

Как сообщает издание Wprost, такое заявление Блащак сделал во время встречи с жителями Олецко.

"У меня для вас очень хорошие новости, очень хорошая информация. В конце этого года в Олецко будет создана воинская часть.

Военная часть там (в Олецко означает безопасность для жителей самого города, а также для всего воеводства… ", - сказал он. Блащак добавил, что военная часть - это всегда благо для местного сообщества.

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