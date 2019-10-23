Политика Бацька готовит ответ на размещение в Литве военного контингента США у границ Беларуси

2019-10-23 13:12 258

Бацька серьезно обеспокоен размещением бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США в Литве, в непосредственной близости с белорусской границей. Президент Беларуси Александр Лукашенко срочно поручил госсекретарю Совбеза и министру обороны разработать и представить план ответных мероприятий.

"В любой стране прорабатываются ответные меры. И глава государства поставил задачу Госсекретариату и министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт. Такие предложения будут отработаны и доложены президенту в начале следующей недели", - заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.

По его словам, в Литву уже прибывают подразделения американской бронетанковой дивизии. При этом местом дислокации выбран полигон Пабраде буквально в 15 км от границы с Беларусью.

Также Минск с настороженностью воспринимает новости о подготовке масштабных учений НАТО Defender Europe, которые планируется провести весной 2020 года. Ожидается, что в маневрах на территории 10 европейских стран, включая сопредельные Польшу, Литву и Латвию, примут участие военнослужащие 18 государств.

Напомним, 21 октября на военную базу в литовском Пабраде (неподалеку от границы с Беларусью) доставлены восемь американских танков Abrams и 21 БМП Bradley для батальона США, который в течение полугода будет размещен в Литве.

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