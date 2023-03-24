ВОЙНА В Украине Укрзализныця запускает новый поезд Львов-Краматорск - график движения

2023-03-24 13:30

Укрзализныця запускает поезд №104/103 Львов-Краматорск. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Он начнет курсировать из Львова 8 апреля, а из Краматорска - 9 апреля.

Отмечается, что рейс будет отправляться из Львова через день в 18.35 и прибывать в Краматорск на следующие сутки в 15.06.

Из Краматорска поезд будет отправляться через день в 15.55 и прибывать во Львов в 11.51 на следующие сутки.

Напомним, в начале марта Укрзализныця возобновила курсирование Слобожанского экспресса по маршруту Харьков - Сумы - Конотоп.