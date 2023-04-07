Спорт Экс-полузащитник Фрэнк Лэмпард снова станет временным главным тренером Челси

2023-04-07 11:34

Челси не прекращает поисков нового главного тренера после увольнения с должности Поттера. Однако основной кандидат на эту должность - немец Юлиан Нагельсман, отказывается принимать команду посреди сезона. Специалист планирует отдохнуть после увольнения из мюнхенской Баварии.

Однако тренер лондонцам нужен уже сейчас, ведь впереди самая важная часть сезона. Руководство "синих" нашло выход. В клубе решили подписать временного главного тренера.

На эту должность, по информации The Athletic, был выбран легендарный в прошлом полузащитник Челси Фрэнк Лэмпард, который ранее уже тренировал клуб. Стороны уже достигли принципиального соглашения. Английский специалист возглавит лондонцев до конца сезона, а клуб продолжит поиски постоянного коуча.

Также известно, что в тренерский штаб Лэмпарда войдут Эшли Коул, Джо Эдвардс и Крис Джонс, ранее работавшие с ним в Челси и Эвертоне.

Возвращение Лэмпарда в роли наставника Челси может состояться уже в субботу, 8 апреля, в матче против Вулверхэмптона в рамках 30-го тура АПЛ.

После 29 сыгранных матчей "синие" идут на 11-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 39 баллов.