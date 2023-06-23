Спорт Еще одна звезда Челси отправится в Саудовскую Аравию и станет одноклубником Роналду

2023-06-23 17:32

Челси, похоже, нашел рынок для ненужных клубу футболистов. Лондонская команда начала продавать игроков в Саудовскую Аравию. Напомним, эта страна сейчас скупает звезд футбола, чтобы поднять уровень своего чемпионата и улучшить шансы на получение чемпионата мира 2030 года.

В этот раз известный инсайдер Фабрицио Романо узнал, что полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш перейдет из Челси в саудовский Аль-Наср.

30-летний полузащитник уже достиг устной договоренности с клубом, за который выступает Криштиану Роналду.

Ожидается, что Зиеш подпишет с новым клубом контракт до лета 2026 года. Челси не будет против ухода игрока, поэтому проблем с трансфером не возникнет.

Напомним, Хаким выступал за Челси с июля 2020 года. За это время он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы клубный чемпионат мира. В прошлом сезоне Зиеш провел 24 матча за Челси, в которых выполнил три голевых передачи.

subscriber subscriber

Еще по теме

АПЛ теряет еще одну звезду - Нголо Канте может стать одноклубником Бензема или Роналду

2023-06-09 10:27

Деньги не главное! Неймар отказался от предложения с зарплатой в 400 миллионов евро

2023-06-02 11:34

В Белом доме прокомментировали визит Зеленского в Саудовскую Аравию

2023-05-21 11:15

Агент Жорже Мендеш разорвал контракт с Криштиану Роналду после 20 лет сотрудничества

2023-01-06 17:32

Еще новости в разделе "Спорт"

Еще одна звезда Челси отправится в Саудовскую Аравию и станет одноклубником Роналду

2023-06-23 17:32

Жозе Моуринью дисквалифицировали на следующие четыре еврокубковых матча

2023-06-23 10:27

Бой века: Маск и Цукерберг согласились драться в клетке

2023-06-22 22:15

Андрей Ярмоленко возвращается в Динамо, чтобы завершить игровую карьеру

2023-06-16 17:32
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Еще одна звезда Челси отправится в Саудовскую Аравию и станет одноклубником Роналду 2023-06-23 17:32
Жозе Моуринью дисквалифицировали на следующие четыре еврокубковых матча 2023-06-23 10:27
Бой века: Маск и Цукерберг согласились драться в клетке 2023-06-22 22:15
Андрей Ярмоленко возвращается в Динамо, чтобы завершить игровую карьеру 2023-06-16 17:32