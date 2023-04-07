Экономика Укрзализныця показала самый высокий показатель объемов перевозки с начала войны

2023-04-07 13:30

Укрзализныця в марте 2023 года перевезла 12,2 млн тонн грузов, что стало самым высоким показателем месячного объема перевозки с начала войны. Об этом сообщил замдиректора департамента коммерческой работы Укрзализныци Валерий Ткачев.

"В марте по железной дороге перевезено 12,2 млн тонн грузов. Это на 3,9 млн тонн, или на 47% больше, чем за аналогичный месяц в прошлом году, а также на 1 млн тонн, или на 8,7%, превышает показатель февраля 2023 года", - отметил он.

По словам Ткачева, в экспортном сообщении в марте было перевезено 5,3 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году показатель вырос на 73,4%, а к февралю 2023 года - на 4%.

Первое место в структуре экспортных перевозок занимают зерновые грузы - 2,5 млн тонн (47%), на далее идет руда железная и марганцевая - 1,7 млн тонн (33%), на третьем месте черные металлы - 0,4 млн тонн (6%).

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