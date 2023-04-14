Фото-видео фото + видео Турция ввела в строй первый в мире военный корабль — носитель беспилотников всех типов

2023-04-14 17:32

Туреччина вводить в експлуатацію свій найбільший військовий корабель, який є першим у світі носієм безпілотників, — Daily Sabah.

Десантний корабель TCG Anadolu є першим кораблем, на якому можуть сідати і злітати БПЛА. На судні розмістять БПЛА Bayraktar TB3, винищувачі Kızılelma, гелікоптери T129 Atak, AH-1W Super Cobra та інші.

Корабель має довжину 231 метр, ширину 32 метри і може діяти в морі протягом 50 днів. TCG Anadolu зробить Туреччину однією з небагатьох країн у світі, яка має на озброєнні авіаносець вітчизняного виробництва.

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фото В Украину из Норвегии прибыли танки Leopard 2 и вспомогательные спецмашины 2023-03-23 08:26
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