Мир В ЕС намерены создать единый Европейский киберщит для противодействия новым угрозам

2023-04-21 08:26

Для быстрого и эффективного выявления основных киберугроз Еврокомиссия предлагает создать Европейский киберщит стоимостью 1,1 миллиарда евро - общеевропейскую инфраструктуру, состоящую из национальных и трансграничных оперативных центров безопасности (SOC) по всему ЕС. Об этом говорится в сообщении ЕС.

"Он будет поддерживать обнаружение и информирование об угрозах и инцидентах кибербезопасности, повышать готовность критически важных объектов, а также укреплять солидарность, согласованное управление кризисами и возможности реагирования в государствах-членах. Закон о киберсолидарности устанавливает возможности ЕС, чтобы сделать Европу более устойчивой и реактивной перед киберугрозами, укрепляя при этом существующий механизм сотрудничества. Это будет способствовать обеспечению безопасного и надежного цифрового ландшафта для граждан и предприятий, а также защите критически важных объектов и основных служб, таких как больницы и коммунальные службы", - говорится в сообщении.

На подготовительном этапе создания Европейского киберщита в апреле 2023 года Комиссия в рамках программы Цифровая Европа отобрала три консорциума трансграничных оперативных центров безопасности (SOC), объединяющих государственные органы из 17 стран-членов ЕС и Исландии.

Планируется также создание резерва кибербезопасности ЕС, состоящего из служб реагирования на инциденты, которые будут вмешиваться по просьбе страны или учреждения ЕС в случае значительного или масштабного инцидента в сфере кибербезопасности.