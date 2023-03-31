Мир Джо Байден продлил чрезвычайное положение в США еще на год - в чем причина

2023-03-31 11:34

Президент США Джо Байден продлил на год чрезвычайное положение в стране, объявленное 1 апреля 2015 года, в связи с кибератаками на страну. Сообщение об этом было опубликовано на сайте Белого дома.

"Эти значительные вредоносные действия с использованием киберпространства продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов", - подчеркнул американский лидер.

Учитывая потенциальные угрозы Байден продлил до 1 апреля 2024 года действие чрезвычайного положения в стране, объявленного указом 13694.

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