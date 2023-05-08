Мир видео Призрак Дианы или смерть с косой: на коронации Чарльза III заметили загадочную фигуру

2023-05-08 16:48

 

Во время коронационной службы произошел странный инцидент.

Сеть всколыхнула видео с церемонии коронации Чарльза III, на котором пользователи заметили странную фигуру, пробежавшую у входа в Вестминстерское аббатство. На таинственной фигуре был черный плащ с капюшоном и палка в руках.

Пользователи Сети отметили, что эта неизвестная фигура похожа на смерть с косой. Некоторые даже предположили, что это призрак покойной жены короля – принцессы Дианы.

А поклонники королевской семьи обеспокоены, они считают это плохим знаком.

Напомним, во время коронации Чарльза III потеряли сознание два человека – офицер Королевского флота и флагоносец.

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видео Историческая церемония. Когда смотреть коронацию Чарльза III 2023-05-06 11:02
США думают о сотрудничестве с Китаем для окончания войны в Украине, - Washington Post 2023-05-06 09:07
фото Украинская группа TVORCHI прибыла на Евровидение-2023 в Ливерпуль 2023-05-04 15:37