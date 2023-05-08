Мир видео Призрак Дианы или смерть с косой: на коронации Чарльза III заметили загадочную фигуру

2023-05-08 16:48

Во время коронационной службы произошел странный инцидент.

Сеть всколыхнула видео с церемонии коронации Чарльза III, на котором пользователи заметили странную фигуру, пробежавшую у входа в Вестминстерское аббатство. На таинственной фигуре был черный плащ с капюшоном и палка в руках.

Пользователи Сети отметили, что эта неизвестная фигура похожа на смерть с косой. Некоторые даже предположили, что это призрак покойной жены короля – принцессы Дианы.

А поклонники королевской семьи обеспокоены, они считают это плохим знаком.

Напомним, во время коронации Чарльза III потеряли сознание два человека – офицер Королевского флота и флагоносец.