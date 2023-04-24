Политика Посольство Китая удалило скандальный комментарий о постсоветских странах

2023-04-24 21:45

 

Посольство Китая во Франции удалило стенограмму противоречивого интервью, в котором его посол поставил под сомнение суверенитет государств бывшего Советского Союза, комментарии, которые вызвали гнев в Европе, информирует Bloomberg.

Детали

Как сообщается, посольство первоначально опубликовало полную стенограмму комментариев посла Лу Шайе на китайском и французском языках в своей официальной учетной записи WeChat в понедельник утром. Однако к полудню по пекинскому времени стенограмма была удалена, а ссылки указывали, что содержимое "удалено автором". Интервью также не опубликовано на официальном сайте посольства, пишет агентство.

Контекст

В интервью французской телекомпании LCI, которое вышло в эфир в пятницу, Лу сказал, что некоторые "страны бывшего Советского Союза" не имеют эффективного статуса согласно международному праву.

Эти комментарии разозлили страны Балтии Эстонию, Латвию и Литву, которые заявили, что вызовут китайских дипломатов в свои столицы, чтобы объяснить заявление Лу. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель назвал это заявление "неприемлемым".

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