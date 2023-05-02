Мир США конфисковали танкер с иранской нефтью для соблюдения санкций

2023-05-02 08:25

США за последние дни конфисковали иранскую нефть на танкере в море в рамках операции по обеспечению соблюдения санкций. 

"Поскольку нефтяные рынки остаются нестабильными, конфискация груза является последней эскалацией между Вашингтоном и Тегераном после многих лет давления санкций США в связи с иранской ядерной программой", – сообщают информагентства.

Отмечается, что уже через несколько дней Иран в качестве мести захватил еще один танкер с нефтью.

Иран не признает санкции и их экспорт нефти растет. Морская охранная компания Ambrey заявила, что конфискация США произошла, по крайней мере, за пять дней до действий Ирана.

"Ambrey оценил захват ВМС Ирана как ответ на действия США", – заявили в компании.

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