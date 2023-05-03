Спорт Зинченко сыграл против Мудрика: Арсенал уверенно разгромил Челси и стал лидером АПЛ

2023-05-03 14:31

Арсенал уверенно разобрался с Челси в лондонском дерби. "Канониры" уже к 34-й минуте поединка обеспечили себе комфортное преимущество в три мяча. На это "синие" смогли ответить лишь мячом престижа в исполнении Нони Мадуэке, воспользовавшегося ошибкой украинца Александра Зинченко.

Последний вышел на матч в стартовом составе и отыграл 73 минуты. В свою очередь, вингер Челси Михаил Мудрик оказался в запасе и появился на поле на 71-й минуте.

АПЛ. 34-й тур - статистика матча

Арсенал - Челси 3:1

Голы: Эдегор, 18, 31, Жезус, 34 - Мадуэке, 65

Предупреждение: Ковачич 80, Галлахер 90+5

Арсенал: Ремсдейл - Уайт, Кивиор, Габриэл (Холдинг 85), Зинченко (Терни 73) - Эдегор, Жоржинье (Парти 86), Джака - Сака (Нелсон 73), Жезус, Троссард (Мартинелли 58)

Челси: Аррисабалага - Чилвелл, Силва, Фофана (Чалоба 86), Аспиликуэта - Ковачич, Фернандес (Галлахер 71), Канте - Стерлинг (Мудрик, 71), Обамеянг (Гавертц 46), Мадуэке (Зиеш, 7)

Ожидаемые голы (xG): 2.10 - 0.60

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 16 - 6

Удары в плоскость: 10 - 3

Фолы: 9 - 11

После победы Арсенал, набрав 78 очков, вернулся на вершину турнирной таблицы АПЛ и опережает Манчестер Сити на два балла, но у него на два сыгранных матча больше. Челси с 39 баллами занимает 12-е место.