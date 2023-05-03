Зинченко сыграл против Мудрика: Арсенал уверенно разгромил Челси и стал лидером АПЛ

Арсенал уверенно разобрался с Челси в лондонском дерби. "Канониры" уже к 34-й минуте поединка обеспечили себе комфортное преимущество в три мяча. На это "синие" смогли ответить лишь мячом престижа в исполнении Нони Мадуэке, воспользовавшегося ошибкой украинца Александра Зинченко.
Последний вышел на матч в стартовом составе и отыграл 73 минуты. В свою очередь, вингер Челси Михаил Мудрик оказался в запасе и появился на поле на 71-й минуте.
АПЛ. 34-й тур - статистика матча
После победы Арсенал, набрав 78 очков, вернулся на вершину турнирной таблицы АПЛ и опережает Манчестер Сити на два балла, но у него на два сыгранных матча больше. Челси с 39 баллами занимает 12-е место.