Спорт Зинченко сыграл против Мудрика: Арсенал уверенно разгромил Челси и стал лидером АПЛ

2023-05-03 14:31

Арсенал уверенно разобрался с Челси в лондонском дерби. "Канониры" уже к 34-й минуте поединка обеспечили себе комфортное преимущество в три мяча. На это "синие" смогли ответить лишь мячом престижа в исполнении Нони Мадуэке, воспользовавшегося ошибкой украинца Александра Зинченко.

Последний вышел на матч в стартовом составе и отыграл 73 минуты. В свою очередь, вингер Челси Михаил Мудрик оказался в запасе и появился на поле на 71-й минуте.

 АПЛ. 34-й тур - статистика матча

  • Арсенал - Челси 3:1
  • Голы: Эдегор, 18, 31, Жезус, 34 - Мадуэке, 65
  • Предупреждение: Ковачич 80, Галлахер 90+5
  • Арсенал: Ремсдейл - Уайт, Кивиор, Габриэл (Холдинг 85), Зинченко (Терни 73) - Эдегор, Жоржинье (Парти 86), Джака - Сака (Нелсон 73), Жезус, Троссард (Мартинелли 58)
  • Челси: Аррисабалага - Чилвелл, Силва, Фофана (Чалоба 86), Аспиликуэта - Ковачич, Фернандес (Галлахер 71), Канте - Стерлинг (Мудрик, 71), Обамеянг (Гавертц 46), Мадуэке (Зиеш, 7)
  • Ожидаемые голы (xG): 2.10 - 0.60
  • Владение мячом: 52% - 48%
  • Удары: 16 - 6
  • Удары в плоскость: 10 - 3
  • Фолы: 9 - 11

После победы Арсенал, набрав 78 очков, вернулся на вершину турнирной таблицы АПЛ и опережает Манчестер Сити на два балла, но у него на два сыгранных матча больше. Челси с 39 баллами занимает 12-е место.

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