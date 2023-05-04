Политика птн и лукашенко признаны международными изгоями - кого не пригласили на коронацию Чарльза ІІІ

2023-05-04 09:31

Российский диктатор птн вместе со своим белорусским приспешником Лукашенко оказались в числе лидеров стран-изгоев, которые не были приглашены на церемонию коронации короля Великобритании Чарльза ІІІ.

По данным Reuters, на коронацию также не приглашались главы Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

На коронацию пригласили глав государств, с которыми у Великобритании полноценные дипломатические отношения, а также представителей государств Содружества наций и заморских территорий Британии. Также приглашения получили высокопоставленные дипломаты КНДР и Никарагуа.

Официальная церемония коронации короля Чарльза ІІІ состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Служба начнется в 11:00 по британскому времени (13:00 по киевскому времени) и продлится около трех часов.

Напомним, ранее Китай впервые проголосовал за резолюцию ООН, в которой рф названа агрессором. Документ принят 122 голосами "за". Против проголосовали пять стран – россия, беларусь, Никарагуа, Сирия и Северная Корея.