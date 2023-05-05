Спорт Фанаты ПСЖ устроили масштабную акцию протеста - требуют, чтобы из команды ушли Неймар и Месси

2023-05-05 09:35

Фанаты ПСЖ недовольны последними результатами, которые показывает их команда. Болельщики провели масштабную акцию протеста у офиса клуба с требованием серьезных изменений. На демонстрацию собралось несколько сотен участников группы ультрас Collectif Ultras Paris (CUP), которые были с баннерами и использовали пиротехнику.

Митингующие, в частности, выразили недовольство несколькими игроками. Они хотят, чтобы из команды ушли Неймар и Марко Верратти. Однако больше всего досталось аргентинцу Лионелю Месси. Фанаты не подбирали слова в адрес чемпиона мира, скандируя помимо прочего: "Месси - сын шл*хи".

Требования уйти в отставку прозвучали и руководству клуба во главе с президентом Нассером Аль-Хелаифи, сообщает RMC Sport.

"Во главе корабля нет капитана. Нам нужен президент, который больше вовлечен в жизнь клуба, который будет соглашаться общаться с нами, когда мы просим об этом. Из-за футболистов нам стыдно весь год", - сказал глава CUP Ромен Мабиль.