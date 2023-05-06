Политика В Берлине отменили запрет на использование украинских флагов 8 и 9 мая, роССийские оставили под запретом

2023-05-06 13:05

 

Берлинский административный суд разрешил использование украинских флагов на чествовании памяти погибших воинов во Второй мировой войне, использование российских флагов в дальнейшем остается под запретом.

Детали

В пятницу вечером Берлинский административный суд снял запрет на использование украинских флагов на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. Об этом изданию rbb24 сообщила украинская организация "Вече".

Дополнение

8 и 9 мая исполняется 78 лет со дня окончания Второй мировой войны в Европе. Чтобы обеспечить "достойное почтение памяти погибших воинов бывшей советской армии", берлинская полиция запретила вывешивать возле памятников российские и украинские флаги, а также включать маршевую музыку.

Решение берлинского суда касается только украинских флагов и военной музыки - российские остаются под запретом.

Напомним

Ранее сообщалось, что полиция Берлина ввела запрет на размещение украинского и российского флагов вокруг советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде 8 и 9 мая.

subscriber subscriber

Еще по теме

ЕС рассматривает возможность запрета на транзит множества товаров через рф в 11-м пакете санкций - Bloomberg

2023-05-03 20:48

рф хочет взять Бахмут до 9 мая: путину нужна "победа" для "окончания войны" - СМИ

2023-05-01 16:05

Шольц пригласил премьер-министра Китая в Берлин: в Bloomberg назвали цель визита

2023-04-25 16:48

роССия могла депортировать до 300 тысяч украинских детей — Европарламент

2023-04-23 08:49

Еще новости в разделе "Политика"

В Берлине отменили запрет на использование украинских флагов 8 и 9 мая, роССийские оставили под запретом

2023-05-06 13:05

Джо Байден завил, что украинские военные и мирные граждане сейчас выполняют невероятную работу

2023-05-05 12:29

Макрон хоче влітку посадити Україну та рф за стіл перемовин із залученням Китаю

2023-05-05 11:34

Латвия и Эстония требуют «конкретного графика» по вступлению Украины в НАТО

2023-05-04 13:35
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В Берлине отменили запрет на использование украинских флагов 8 и 9 мая, роССийские оставили под запретом 2023-05-06 13:05
Джо Байден завил, что украинские военные и мирные граждане сейчас выполняют невероятную работу 2023-05-05 12:29
Макрон хоче влітку посадити Україну та рф за стіл перемовин із залученням Китаю 2023-05-05 11:34
Латвия и Эстония требуют «конкретного графика» по вступлению Украины в НАТО 2023-05-04 13:35