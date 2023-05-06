Политика В Берлине отменили запрет на использование украинских флагов 8 и 9 мая, роССийские оставили под запретом

2023-05-06 13:05

Берлинский административный суд разрешил использование украинских флагов на чествовании памяти погибших воинов во Второй мировой войне, использование российских флагов в дальнейшем остается под запретом.

Детали

В пятницу вечером Берлинский административный суд снял запрет на использование украинских флагов на советских мемориалах в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде. Об этом изданию rbb24 сообщила украинская организация "Вече".

Дополнение

8 и 9 мая исполняется 78 лет со дня окончания Второй мировой войны в Европе. Чтобы обеспечить "достойное почтение памяти погибших воинов бывшей советской армии", берлинская полиция запретила вывешивать возле памятников российские и украинские флаги, а также включать маршевую музыку.

Решение берлинского суда касается только украинских флагов и военной музыки - российские остаются под запретом.

Напомним

Ранее сообщалось, что полиция Берлина ввела запрет на размещение украинского и российского флагов вокруг советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде 8 и 9 мая.