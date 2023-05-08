Политика Реальные переговоры между Украиной и рф возможны до конца года, - Киссинджер

2023-05-08 19:45

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что война в Украине близится к переломному моменту. Переговоры он прогнозирует ближе к концу 2023 года.

"Теперь, когда Китай вступил в переговоры, я думаю, к концу года они достигнут апогея", - сказал он. "Мы будем говорить о переговорных процессах и даже о реальных переговорах (между Украиной и РФ. – Ред.)", - заявил экс-глава Госдепа.

Киссинджер также оценил угрозу Китая. По его словам, если Китай будет пытаться захватить Тайвань военной силой, США встанут на защиту Тайваня, что может перерасти в общую войну между двумя странами.

"Итак, мы имеем проблему, - сказал Киссинджер, - которая может перерасти в общую войну между двумя высокотехнологичными странами. Это то, что требует срочного внимания. Это очень опасный период", - добавил эксгоссекретарь США.