Спорт Леннокс Льюис поделился неожиданным прогнозом боя Усик - Фьюри

2023-05-11 10:27

Если бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри когда-нибудь состоится, то победу в нем может одержать британский боксер. Так считает легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис.

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира, решающим фактором в этом противостоянии станут габариты.

При этом Льюис призвал своего соотечественника не подходить к поединку легкомысленно.

"Усика нельзя воспринимать легкомысленно. Как вы помните, он был бесспорным чемпионом в тяжелом весе и ни разу не проигрывал как профессионал. Когда этот парень тренируется и дерется, то выкладывается полностью как умственно, так и физически.

Это будет отличное сражение. Усик не придет туда, чтобы просто заработать. Он сделает все ради победы. С другой стороны, он встретится с другим замечательным боксером, который может боксировать как в левосторонней стойке, так и в правосторонней и очень хорошо двигается. Усик тоже отлично двигается, но я всегда говорю, что хороший большой боец всегда победит хорошего маленького бойца", - приводит слова Льюиса Boxing Social.