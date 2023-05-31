ВОЙНА В Украине "Это руССкие убивали и уничтожали чеченцев": Данилов напомнил кадырову, кому стоит мстить и угрожать

2023-05-31 21:37

 

Именно россияне совершали геноцид чеченцев, убивая женщин и детей, которые принесли на чеченскую землю века рабства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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“Кадырову стоит мстить москве и лично путину, а не угрожать Украине. Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю века рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтоженые города и оскверненные могилы предков. Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Чеченский народ об этом помнит, а тем, кто забыл, пора вспомнить!” – написал Данилов в своем Twitter.

Дополнение

Глава Чечни рамзан кадыров отреагировал на удар БПЛА по москве, пообещав "месть в полном смысле слова". кадыров обвинил в атаке "киевский режим" и назвал такие действия "терроризмом". Он предложил ввести в россии военное положение и "вместе смести всю эту террористическую ячейку".

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