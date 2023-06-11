ВОЙНА В Украине ВСУ успешно контратакуют и продвигаются на Запорожье — ISW

2023-06-11 12:20



Российские войска в Запорожской области продолжают обороняться от украинских атак согласно обоснованной тактической оборонной доктрине.

Украинские войска на западе Запорожской области достигли локальных успехов во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова. Об этом в субботу, 10 июня, сообщают эксперты Института изучения войны (ISW).

Аналитики указали, что россияне пытаются обороняться, а российская пропаганда рассказывает по телевизору об успехах армии РФ на этом направлении, которых, как указывают специалисты, не существует.



"По предварительной оценке ISW, российские войска отреагировали на начало украинских контрнаступательных операций на западе Запорожской области в соответствии с установившейся российской доктриной, предусматривающей, что первый эшелон войск отражает или замедляет атакующие силы с помощью минных полей, укреплений и опорных пунктов, а второй эшелон войск контратакует любые попытки прорыва противника.



Российские сообщения об украинских атаках на юге Украины в последние дни свидетельствуют о том, что украинские войска совершают ограниченные прорывы и временно занимают новые позиции, прежде чем российские войска позже отвоевывают или вытесняют украинские войска с этих позиций", - говорится в сообщении ISW.



Аналитики указывают, что ВСУ пытаются идти в лобовой штурм, но им не хватает поддержки с воздуха.



При этом, отметили в институте, начальные штурмы украинских сил не следует экстраполировать для прогнозирования всех украинских операций.



"Украинские силы, безусловно, ждет тяжелая борьба, но Украина еще не перекинула подавляющее большинство своих контрнаступательных сил, а российская оборона не является равномерно прочной на всех участках линии фронта", - добавили в ISW.



Напомним, 9 июня президент РФ Владимир Путин заявил о "начале украинского контрнаступления". По его словам, украинские войска якобы "не достигли поставленных задач ни на одном из участков боевых действий", однако "наступательный потенциал ВСУ еще не исчерпан".