ВОЙНА В Украине У оккупантов резко участились случаи саботажа, неуставных отношений и дезертирства

2023-06-12 10:27

Среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных отношений, а также дезертирства. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что причинами ситуации является отсутствие юридической нормы по конечным срокам прохождения военной службы в путинской орде, отсутствие значительных достижений на поле боя и распространение панических настроений по поводу будущих перспектив.

"Для решения этих проблем начальник генерального штаба вооруженных сил рф принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей приказано выявлять и командировать таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых "мясных штурмах"", - говорится в сводке.