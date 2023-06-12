ВОЙНА В Украине В Восточной группировке войск рассказали о новых успехах наших защитников под Бахмутом

2023-06-12 18:26

В Восточной группировке войск рассказали о новых успехах наших защитников под Бахмутом.

В эфире телемарафона представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что за эти сутки на Бахмутском направлении произошло три боестолкновения. 249 раз враг бил артиллерией, совершил два авианалета.

"Враг продолжает попытки контратаковать, но успеха не имеет. Мы также продолжили контратаковать, где это возможно. На флангах прошли от 250 до 700 метров, подвинув врага. Нанесли врагу потери в виде 66 убитыми и 83 ранеными", троих взяли в плен", - сообщил Череватый.

Текущая ситуация в Бахмуте

На Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои. В то же время, в Минобороны сообщали об ощутимом продвижение наших войск в под Бахмутом.

За последние дни вооруженные силы Украины освободили несколько населенных пунктов в Донецкой области. Институт изучения войны (ISW) утверждает, что нашим защитником удалось продвинуться сразу на трех участках фронта.