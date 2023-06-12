ВОЙНА В Украине Уровень затопления в Херсонской области снизился за сутки на 64 см – глава ОВА

2023-06-12 16:48

По состоянию на утро 12 июня уровень затопления в Херсонской области снизился до отметки 3 м 29 см, в Николаеве вода за ночь снизилась на 6 см.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, ГСЧС, Штаб ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС, мэр Николаева Александр Сенкевич

Прямая речь Прокудина: "Продолжаются 7-е сутки ликвидации последствий подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. По состоянию на сейчас вода продолжает отходить и уже достигла отметки 3 м 29 см, если сравнивать со вчерашним вечером, то уровень уменьшился на 64 см.

В воде остаются 46 городов, поселков и сел - 32 на правом берегу и 14 на левом. На освобожденной территории затоплен 3801 дом. На правом берегу удалось вытащить из водяной ловушки 2743 человека, из них 228 детей и 77 маломобильных лиц. Только из Херсона эвакуировали 2318 горожан.

На левом берегу ситуация остается критической. Россияне блокируют и сами не проводят эвакуации. К тому же они мешают нам спасать наших людей, открывая огонь в спину пожилым и маломобильным людям. Однако спасательная операция нашими силами продолжается и на левом берегу. Оттуда уже вытащили 112 человек. Всех подробностей разглашать не могу".

Детали: В то же время заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук сообщила в Facebook сообщила, что по состоянию на утро 12 июня уровень воды составляет 3,6 м.

Штаб ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС утром 12 июня сообщил, что из водохранилища уже потеряно более 72% или 14,395 куб.км воды.