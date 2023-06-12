ВОЙНА В Украине В ISW рассказали, как в рф преуменьшают успех ВСУ

2023-06-12 20:04

Российские источники, вероятно, называют продвижение ВСУ через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы приуменьшить успехи Украины и не сообщать о прорыве оборонных рубежей оккупантов.

Во время наступательных операций ВСУ добились успехов и освобдили ряд населенных пунктов. Вместе с тем в РФ пытаются приуменьшить их значение и потерю контроля, как и прорыв собственных линий обороны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) по итогам воскресенья, 11 июня.

Отмечается, что украинские военные провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и 10 и 11 июня заняли определенную территорию.



По словам замглавы Минобороны Украины Анны Маляр, военные ведут наступательные операции в районе Бахмута.



Между тем, российские источники сообщают о продолжении ВСУ наземных атак на северном и южном флангах города.



Геолокационные кадры и российские источники показали, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов в ходе наземных атак к югу, юго-западу и юго-востоку от Великой Новоселки в западной части Донецкой области.



Также российские источники сообщили, что бойцы ВСУ продолжали наступление юго-западнее Орехова в Запорожской области, и добились успехов в этом районе.



Украинские силы визуально подтвердили наступление в западной части Донецкой области и Запорожской области, что подтвердили и российские источники, но попытались это приуменьшить.



Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись на 300-1500 метров на юге страны. Она и другие украинские и российские источники сообщили, что в период с 10 по 11 июня Силы обороны преуспели к югу от Великой Новоселки, в частности, освободили Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожево и Новодаровку.



Некоторые российские источники сообщили, что бои продолжаются в "серой зоне" или в спорных районах, или что ВСУ действуют в районах, которые войска РФ "не полностью оккупировали" до украинских атак в южных регионах.



Российские источники, вероятно, называют территориальное продвижение ВСУ через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы приуменьшить успехи Украины и не сообщать о прорыве украинскими войсками оборонных рубежей окупантов, говорится в отчете аналитиков.



Также в ISW отмечают, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов, но "говорить об украинском "прорыве" пока преждевременно".



Напомним, ойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша освободили населенный пункт Благодатное на границе Донецкой и Запорожской областей. В ходе операции удалось взять в плен российских военных - представителей "МВД ДНР" и двух российских военнослужащих. Также стало известно, что накануне 7-й отдельный батальон АРЕЙ Украинской Добровольческой Армии 129-й ОБР освободил село Нескучное на Донбассе. Позже в Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Макаровка Донецкой области. Также в Генштабе заявили, что на днях воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка захватили вражескую позицию на Авдеевском направлении. При этом украинские воины подвинули линию фронта.