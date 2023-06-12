ВОЙНА В Украине На Бахмутском направлении идут тяжелые бои, у оккупантов большие потери: госпиталь в Ростовской области переполнен – Генштаб

2023-06-12 20:48

В Украине начались 474-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России, когда враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, накануне Силы обороны сошлись с оккупантами в 25 боевых столкновениях.

В последнее время наибольшие потери ВС РФ несут под Бахмутом, оттуда в и так переполненный госпиталь в Ростовской области ежедневно привозят более полусотни захватчиков с тяжелыми ранениями. О последних событиях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 12 июня.

Отмечается, что за прошедшие сутки агрессор нанес один ракетный и 36 авиаударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вероятность российских воздушных атак по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационных удары по населенным пунктам Белополье Сумской области и Колонтаев – Харьковской. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы н. п. Середина-Буда, Фотовыж, Белополье, Александровка на Сумщине, а также Ивашки, Ветеринарное, Стрелечья, Терновая, Старица, Гатище, Волчанск, Круглое, Бударки, Бузово, Чугуновка и Амбарное на Харьковщине.

На Купянском направлении оккупанты ударили из авиации в районе Берестового. Их артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Фиголовка, Двуречная, Западное, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское – Луганской.

На Лиманском направлении в течение минувших суток ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанесли авиаудары по н. п. Невское Луганской области, а также Ивановка, Торское и Серебрянка – Донецкой. Обстреляли Невское, Новоселовское, Белогоровку на Луганщине и Ямполевку, Торское, Верхнекаменское и Спорное на Донетчине.

На Бахмутском направлении оккупанты предприняли попытку улучшить тактическое положение, вели наступления в сторону Ивановского и Белой Горы, успеха не имели. В то же время нанесли авиаудары в районе Торецка. От вражеских артобстрелов пострадали районы н. п. Раздоловка, Васюковка, Орехово-Васильевка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Зализное и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Авдеевки и Невельского. Совершил артиллерийские обстрелы районов этих населенных пунктов, а также Орловки, Северного, Первомайского, Карловки на Донетчине.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время агрессор из артиллерии обстрелял этот город, а еще Красногоровку, Острое, Георгиевку, Победу и Новомихайловку Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты ударили из авиации по районам Золотой Нивы, Благодатного, Великой Новоселки и Нескучного на Донетчине, обстреляли Водяное и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ обороняются. Вместе с тем нанесли авиаудары в районах Новоберислава и Казацкого в Херсонской области. Совершили артобстрелы н. п. Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализнычное, Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Степовое, Каменское – Запорожской; Херсон, а также Очаков на Николаевщине.

В течение последней недели на Бахмутском направлении захватчики несут значительные потери. Так, только в военный госпиталь в районе Персиановки Ростовской области РФ ежедневно прибывают более 50 оккупантов с тяжелыми ранениями. Госпиталь переполнен и из-за нехватки достаточного количества медперсонала имеет большие показатели смертности среди тяжелораненых.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава врага. Воины из ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, два артподразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию оккупантов.