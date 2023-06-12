ВОЙНА В Украине "Крым освободить реалистичнее, чем Донбасс": Христо Грозев об окончании войны и судьбе рф

2023-06-12 22:15

Христо Грозев предположил, когда может окончиться "горячая" фаза войны и что для этого нужно.

Журналист-расследователь и руководитель издания Bellingcat Христо Грозев считает, что если Запад будет наращивать темпы военной помощи Украине, то "горячая" фаза войны может закончиться уже в 2023 году.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Это очень сложная формула. Все реально зависит во многом от того, насколько Запад, мир продолжит помогать Украине, а это зависит и от выборов в Америке. Но если все будет идти так, как мы сейчас наблюдаем, то я вижу кинетическую победу Украины до конца этого года", – утверждает расследователь.

По его словам, деоккупация Крыма – это более реалистичный сценарий, чем освобождение востока Украины, в частности, из-за огромного символического значения полуострова и его географического положения. Деокупация Донбасса возможна, однако это связано с риском больших потерь.

Грозев также рассказал о настроениях "вагнеровцев".

"Я могу процитировать не свое мнение, а одного из наемников ЧВК "Вагнер"... Он раньше был большим оптимистом, что "вот мы завтра-послезавтра зайдем в Киев". Когда я ему задал вопрос, что ты думаешь, что будет сейчас, он сказал, что до конца года война будет закончена, но жизнь в России никогда не будет лучше", – сказал Грозев.

По мнению журналиста, экономическая элита и элита силовиков России, если они будут действовать в своих интересах, "могут предложить миру приемлемое решение".

"Они должны предложить миру приемлемое решение – не диктатуру, а демократию, чтобы договориться с Западом о помощи, о плане, который будет не только для Украины, но и России", — резюмировал Грозев.