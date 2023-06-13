ВОЙНА В Украине Бундесвер способен предоставить Украине намного больше танков Leopard 2

2023-06-13 13:35

Украине нужно больше танков Leopard 2 на фоне неизбежных потерь во время контрнаступления, и дополнительную бронетехнику могла бы предоставить Германия. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.

"Украинской армии крайне необходимо гораздо больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники… Каждый Leopard 2 буквально вес золота для решающего наступления", - заявил Мельник, ранее бывший послом Украины в Берлине.

По его мнению, Бундесвер способен предоставить более 18 уже поставленных единиц из своих запасов, которых насчитывается более 300. Нынешнее количество можно было бы "утроить, не ставя под угрозу способность Германии к самообороне", считает он.

Мельник также попросил передать украинской армии "еще 60 боевых машин пехоты Marder".

Политик по безопасности ХДС Родерих Кизеветтер поддержал требование Мельника.

"Союзники должны были немедленно заменить всю уничтоженную технику - в том числе боевые танки Leopard и бронетранспортеры - и доставить дополнительную технику", - сказал он.

Военный политик Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил, что "четкие заявления о замене утраченного материала" могут "поддержать атакуемых в их наступлении". К примеру, Бундестаг принял решение о замене зарядов Leopard 2 на вооружении немецких вооруженных сил. "Здесь мы можем увеличить количество, чтобы помочь", - сказал Фабер.

Мельник также повторил просьбу к Германии предоставить крылатые ракеты Taurus и помочь построить мощные украинские военно-воздушные силы. Украина ожидает "стратегического решения Германии относительно активного участия в коалиции истребителей, чтобы дать возможность украинским пилотам тренироваться на истребителях Eurofighter и предоставить часть из более чем 130 самолетов".