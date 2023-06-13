ВОЙНА В Украине Франция активизирует поставки оружия Украине, чтобы помочь контрнаступлению - Макрон

2023-06-13 16:05

 

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада активизируют поставки военной помощи Украине, чтобы помочь контрнаступлению украинских Вооруженных сил.

Об этом он сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы сделали все, чтобы помочь. Мы активизировали поставки боеприпасов, оружия и вооруженных транспортных средств", – отметил Макрон.

Французский президент подчеркнул, что помощь будет продолжаться в ближайшие недели.

Он также добавил, что недавно разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который подтвердил начало контрнаступления.

Ранее Макрон заявил, что контрнаступление Украины уже длится несколько дней и должно привести к условиям, которые позволят Киеву как можно выгоднее начать переговоры.

В Белом доме подтвердили начало контрнаступательных операций Украины, в связи с чем в Вашингтоне готовят новую военную помощь.

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