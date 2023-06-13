ВОЙНА В Украине роССийские оккупанты надеются остановить продвижение ВСУ, применяя "гибкую оборону" и ждут хорошей погоды для своей авиации, - ISW

2023-06-13 19:15

 

Украинские войска продлили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и 12 июня получили территориальные достижения.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, 12 июня российские войска перешли в контрнаступление на западе Донецкой области после тактических успехов, достигнутых украинскими войсками 11 июня в районе Времовского выступления.

"На момент публикации российские войска не получили никаких подтвержденных территориальных достижений в этой контратаке, хотя некоторые российские источники сообщили, что российские войска отразили Макаровку (5 км к югу от Великой Новоселки).

Однако заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на 12 июня украинские войска все еще контролируют Макаровку", - говорится в обзоре.

Пророссийский боевик Игорь Гиркин заявил, что если эти сообщения РФ правдивы, то они подтверждают "успех российской тактики гибкой обороны" в этом районе и что российское военное командование заботится об истощении украинских сил, чем о возвращении территории.

Гиркин утверждает, что типичная оборона российских войск состоит в отступлении в тыловые районы для вывода украинской пехоты из-под прикрытия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Он также утверждает, что затем российские войска атакуют эту территорию при поддержке танков и противовоздушной обороны, чтобы не дать украинским войскам опрокинуть средства ПВО на освободившиеся территории.

Отмечают в отчете об утверждении российских источников, что плохие погодные условия заставили российские самолеты приземлиться, что усложнило оборону от украинских атак вблизи административной границы между Донецкой и Запорожской областями.

Те же источники сообщили, что украинским войскам удалось достичь тактических преимуществ 11 июня благодаря сильному дождю и туману, однако 12 июня после окончания дождя российская авиация возобновила авиаудары по Силам обороны.

Гиркин заявил, что погода будет играть важную роль в определении результата операций в этом секторе в ближайшие дни.

subscriber subscriber

Еще по теме

За неделю ВСУ освободили территорию размером с Хмельницкий

2023-06-13 17:37

На Бахмутском направлении идут тяжелые бои, у оккупантов большие потери: госпиталь в Ростовской области переполнен – Генштаб

2023-06-12 20:48

В ISW рассказали, как в рф преуменьшают успех ВСУ

2023-06-12 20:04

роССийские оккупанты подорвали дамбу на реке Мокрые Ялы в Запорожской области, - Силы обороны

2023-06-12 19:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

роССийские оккупанты надеются остановить продвижение ВСУ, применяя "гибкую оборону" и ждут хорошей погоды для своей авиации, - ISW

2023-06-13 19:15

ВСУ уничтожили около 4 вражеских рот на Таврическом направлении, - Тарнавский

2023-06-13 18:26

За неделю ВСУ освободили территорию размером с Хмельницкий

2023-06-13 17:37

США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

2023-06-13 16:48
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

роССийские оккупанты надеются остановить продвижение ВСУ, применяя "гибкую оборону" и ждут хорошей погоды для своей авиации, - ISW 2023-06-13 19:15
ВСУ уничтожили около 4 вражеских рот на Таврическом направлении, - Тарнавский 2023-06-13 18:26
За неделю ВСУ освободили территорию размером с Хмельницкий 2023-06-13 17:37
США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины 2023-06-13 16:48