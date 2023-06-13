ВОЙНА В Украине Дания предоставит Украине дополнительную партию боеприпасов

2023-06-13 21:37

Дания на фоне полномасштабного вторжения россии предоставит Украине дополнительную партию боеприпасов стоимостью около 36 миллионов долларов (250 млн датских крон). Об этом заявили исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен и министр иностранных дел Ларс Льокке Расмуссен, пишет УНН со ссылкой на TV2.

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"Это существенный вклад, который очень срочно нужен Украине... Ситуация такова, что мы все видим, что было объявлено о наступлении. Оно только начинается. Украине удалось сдержать россиян, и теперь настало время им снова ответить. Для этого необходимо, чтобы у них был нужный потенциал, в том числе и боеприпасы", - сказал глава МИД Дании Лёкке Расмуссен.

Детали

Отмечается, что боеприпасы стоимостью четверть миллиарда датских крон предоставят по конкретному запросу Украины. В министерстве обороны Дании сообщили, что в частности речь идет о двух тысячах артиллерийских снарядов, однако других деталей не объявили.

В свою очередь, министр обороны Поульсен отметил, что пожертвование такого размера "не является чем-то, что даст Украине уверенность в наличии достаточного количества боеприпасов".

"Это вклад в тот конкретный, острый вызов, который стоит перед ними. Нужны дополнительные боеприпасы. Следовательно, это вклад в решение текущей проблемы", - сказал он, добавляя, что нужно "сделать больше" для увеличения производства боеприпасов.

Кроме этого, сообщается, что позже на этой неделе Поульсен примет участие во встрече в Брюсселе, где, как ожидается, обсудят подготовку украинских пилотов на западных истребителях.

Напомним

Дания в мае этого года увеличила фонд поддержки Украины до 4,7 млрд долларов.