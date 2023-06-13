ВОЙНА В Украине Разведка Британии: рф будет получать шахеды гораздо большими партиями

2023-06-13 22:15

Россия, вероятно, перешла к более крупным партиям кораблями через Каспийское море.

Ранее РФ получала беспилотники воздушным пространством. Также Россия работает над запуском внутреннего производства БПЛА при поддержке Ирана. Об этом говорится в свежем отчете разведки Британии.

В последние месяцы Россия активно работала над обеспечением долгосрочных поставок больших объемов иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), как сообщает разведка Британии. Вместо небольших партий дронов, Россия теперь будет получать значительные поставки, которые будут доставляться через Каспийское море. Этот новый "международный транзитный коридор север-юг" позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, включая поставки оружия, с минимальной уязвимостью к международным санкциям.

Аналитики предполагают, что Россия инвестирует в БПЛА из-за их относительной доступности и возможности нанести дальние удары. Более того, Россия уже значительно истощила свои запасы крылатых ракет войне против Украины.

Поставки такого оружия со стороны Ирана продолжают нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

По информации, опубликованной в конце апреля газетой "The Wall Street Journal", за последние полгода Иран поставил в Россию более 300 тысяч артиллерийских снарядов и около миллиона патронов перевезенные водным транспортом.

9 июня представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что американская разведка получила информацию о том, что Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотных летательных аппаратов, чтобы обеспечить стабильные поставки оружия для ведения войны против Украины.

12 июня появилась информация, что в одном из сбитых иранских беспилотных летательных аппаратов обнаружена деталь, произведенная в Китае и выпущенная в 2023 году.