ВОЙНА В Украине Из-за теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области введены новые ограничения и запреты

2023-06-14 08:24

В Херсоне и Херсонской области был введен ряд ограничений после подрыва рашистами Каховской ГЭС. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин.

Провел заседание Совета обороны Херсонской области, на котором обсудили ликвидацию последствий взрыва россиянами Каховской ГЭС, защиту людей, а также поддержку военных. Были приняты ряд решений, необходимых для сохранения правопорядка и стабилизации ситуации в области.

Теперь на деоккупированных территориях Херсонской области запрещено:

Въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения;

С 16 июня по 17 июля продажа алкоголя с 15:00 до 10:00.

Стихийная продажа водных биоресурсов (рыба, раки и т.п.);

Проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны.

Пребывание в зонах отдыха, расположенных рядом с позициями Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Что касается Херсона, то запретили въезд в микрорайон Корабел, пока там идет обследование и выяснение ситуации безопасности. После проведения этих мероприятий въезд откроют для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье.

Также в микрорайоне устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.

Александр Прокудин попросил жителей области отнестись с пониманием к этим вынужденным ограничениям и неукоснительно их соблюдать, ведь решения приняты для безопасности людей.