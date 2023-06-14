Из-за теракта на Каховской ГЭС в Херсонской области введены новые ограничения и запреты

В Херсоне и Херсонской области был введен ряд ограничений после подрыва рашистами Каховской ГЭС. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин.
Провел заседание Совета обороны Херсонской области, на котором обсудили ликвидацию последствий взрыва россиянами Каховской ГЭС, защиту людей, а также поддержку военных. Были приняты ряд решений, необходимых для сохранения правопорядка и стабилизации ситуации в области.
Теперь на деоккупированных территориях Херсонской области запрещено:
Что касается Херсона, то запретили въезд в микрорайон Корабел, пока там идет обследование и выяснение ситуации безопасности. После проведения этих мероприятий въезд откроют для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье.
Также в микрорайоне устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.
Александр Прокудин попросил жителей области отнестись с пониманием к этим вынужденным ограничениям и неукоснительно их соблюдать, ведь решения приняты для безопасности людей.