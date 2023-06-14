ВОЙНА В Украине В Пентагоне не подтверждают уничтожение роССиянами украинской техники в ходе контрнаступления ВСУ

2023-06-14 17:37

 

В Пентагоне не могут подтвердить уничтожение россиянами украинской техники, предоставленной США, однако продолжат наблюдать за ситуацией. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на пресс-брифинге в ночь на среду, 14 июня.

На пресс-брифинге Сабрину Сингх спросили, знает ли оборонное ведомство США что-нибудь об уничтожении Россией 16 различных типов бронетехники, которую США предоставили Украине, на ранних этапах украинского контрнаступления.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что видела отчеты, но не может подтвердить некоторые видео и изображения, поступающие из оригинального источника.

«Мы будем продолжать наблюдать за этим, но я не могу подтвердить отчеты, по крайней мере, то, что мы видим из материалов, которые публикуют россияне», — заявила Сингх.

Она добавила, что США рассчитывали на возможные убытки и потери среди техники, предоставленной украинцам, но не уверены, будет ли полная ее компенсация в соотношении «один к одному».

Сингх отметила, что США продолжает поддерживать Украину в борьбе против россиян для возвращения суверенной территории.

13 июня сообщалось, что США передадут Украине новые Bradley и Stryker взамен утраченных во время контрнаступления.

Ранее СNN, ссылаясь на OSINT-аналитиков, сообщил, что за первые дни контрнаступления Украина потеряла 16 БМП Bradley. Официально потери Украина не комментирует. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла, что «военную технику, которую невозможно уничтожить еще не создали», а неизбежными потерями являются люди.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных офицеров сообщало, что украинские войска в ходе боевых действий достигли прогресса на южном направлении, однако со «значительными» потерями техники.

Министр обороны Германии Борис Писториус на фоне сообщений об уничтожении западной техники в зоне боевых действий также заявлял, что его страна не сможет заменить каждый танк, который Украина потеряла в ходе контрнаступательных действий, но с июля будет поставлять отремонтированные танки Leopard 1A5.

 

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