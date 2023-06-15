ВОЙНА В Украине Дания и Норвегия передадут Украине еще 9000 артиллерийских снарядов

2023-06-15 16:48

 

Норвегия и Дания договорились вместе передать Украине еще 9000 артиллерийских снарядов.

Об этом сообщило норвежское министерство обороны в четверг, 15 июня.

Осло передает сами снаряды, а Копенгаген — заряды к ним, запалы, разрядники и огнепроводные трубки. Кроме этого, Норвегия передаст 7000 снарядов из собственных запасов, а Дания — около 2000.

«Артиллерийские боеприпасы — насущная потребность Украины. Поэтому мы решили объединить усилия с Данией для нового пожертвования, чтобы Украина получила боеприпасы как можно быстрее», — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Артиллерийские снаряды можно использовать в нескольких типах артиллерии, в частности в САУ M109. Ранее Норвегия передала 20 тысяч таких боеприпасов, а теперь в целом самостоятельно — 27 тысяч артиллерийских снарядов и 17 тысяч вместе с Данией.

5 мая Евросоюз согласовал выделение 1 млрд евро из Европейского фонда мира на закупки боеприпасов и ракет для Украины.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Пентагоне не подтверждают уничтожение роССиянами украинской техники в ходе контрнаступления ВСУ

2023-06-14 17:37

Дания предоставит Украине дополнительную партию боеприпасов

2023-06-13 21:37

Франция активизирует поставки оружия Украине, чтобы помочь контрнаступлению - Макрон

2023-06-13 16:05

"Самолетная коалиция", ПВО, снаряды: Резников раскрыл детали июньского заседания "Рамштайн"

2023-06-12 21:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Продолжается жестокий поединок, но наше продвижение уверенное, - Маляр о контрнаступлении

2023-06-15 20:04

Контрнаступление ВСУ: роССия понесла большие потери на одном из направлений

2023-06-15 19:15

Шольц: путин хочет захватить соседние территории, надо говорить о гарантиях безопасности для Украины

2023-06-15 19:15

Украинским пилотам не нужно будет "переучиваться с нуля" для управления F-16 - Игнат

2023-06-15 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Продолжается жестокий поединок, но наше продвижение уверенное, - Маляр о контрнаступлении 2023-06-15 20:04
Контрнаступление ВСУ: роССия понесла большие потери на одном из направлений 2023-06-15 19:15
Шольц: путин хочет захватить соседние территории, надо говорить о гарантиях безопасности для Украины 2023-06-15 19:15
Украинским пилотам не нужно будет "переучиваться с нуля" для управления F-16 - Игнат 2023-06-15 18:26