ВОЙНА В Украине Столтенберг назвал приоритеты "Рамштайн" по поддержке Украины на фоне контрнаступления

2023-06-15 17:37

На фоне украинского контрнаступления союзники на встрече в формате "Рамштайн" в четверг сосредоточатся на том, чтобы обеспечить поддержку и обеспечение того, чтобы все поставленные системы вооружения работали должным образом. Об этом заявил журналистам Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибыв утром на заседание министров обороны Альянса в Брюсселе.

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"Я ожидаю много новых обещаний (...) Мы видели значительные обещания от обоих - как от европейских союзников, так и от Северной Америки, США (...) Я также видел, что несколько европейских союзников объявили о большей поддержке. (...) Поэтому это постоянный процесс", - сказал Генсек НАТО.

"Украина нуждается во многих различных типах поддержки, но, возможно, главное внимание будет сосредоточено или было и продолжает сосредотачиваться на важности поддержки и обеспечении того, чтобы все системы, которые уже есть, работали должным образом", - подчеркнул Столтерберг.

"Что я имею в виду: что у них есть боеприпасы, запасные части, обслуживание, возможности ремонта, чтобы они действовали и поддерживались на протяжении всего наступления", - уточнил он.

Дополнение

Сегодня, 15 июня, состоится уже 13-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (встреча в формате “Рамштайн”). Накануне глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников очертил ключевые темы, которые станут предметом переговоров.