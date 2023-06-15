ВОЙНА В Украине Столтенберг назвал приоритеты "Рамштайн" по поддержке Украины на фоне контрнаступления

2023-06-15 17:37

 

На фоне украинского контрнаступления союзники на встрече в формате "Рамштайн" в четверг сосредоточатся на том, чтобы обеспечить поддержку и обеспечение того, чтобы все поставленные системы вооружения работали должным образом. Об этом заявил журналистам Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибыв утром на заседание министров обороны Альянса в Брюсселе.

Цитата

"Я ожидаю много новых обещаний (...) Мы видели значительные обещания от обоих - как от европейских союзников, так и от Северной Америки, США (...) Я также видел, что несколько европейских союзников объявили о большей поддержке. (...) Поэтому это постоянный процесс", - сказал Генсек НАТО.

"Украина нуждается во многих различных типах поддержки, но, возможно, главное внимание будет сосредоточено или было и продолжает сосредотачиваться на важности поддержки и обеспечении того, чтобы все системы, которые уже есть, работали должным образом", - подчеркнул Столтерберг.

"Что я имею в виду: что у них есть боеприпасы, запасные части, обслуживание, возможности ремонта, чтобы они действовали и поддерживались на протяжении всего наступления", - уточнил он.

Дополнение

Сегодня, 15 июня, состоится уже 13-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (встреча в формате “Рамштайн”). Накануне глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников очертил ключевые темы, которые станут предметом переговоров.

subscriber subscriber

Еще по теме

Продолжается жестокий поединок, но наше продвижение уверенное, - Маляр о контрнаступлении

2023-06-15 20:04

Шольц: путин хочет захватить соседние территории, надо говорить о гарантиях безопасности для Украины

2023-06-15 19:15

Украина задействовала только 3 из 12 бригад в контрнаступлении - Reuters

2023-06-15 16:05

Союзники давят на Байдена касательно членства Украины в НАТО – NYT

2023-06-14 20:48

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Продолжается жестокий поединок, но наше продвижение уверенное, - Маляр о контрнаступлении

2023-06-15 20:04

Контрнаступление ВСУ: роССия понесла большие потери на одном из направлений

2023-06-15 19:15

Шольц: путин хочет захватить соседние территории, надо говорить о гарантиях безопасности для Украины

2023-06-15 19:15

Украинским пилотам не нужно будет "переучиваться с нуля" для управления F-16 - Игнат

2023-06-15 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Продолжается жестокий поединок, но наше продвижение уверенное, - Маляр о контрнаступлении 2023-06-15 20:04
Контрнаступление ВСУ: роССия понесла большие потери на одном из направлений 2023-06-15 19:15
Шольц: путин хочет захватить соседние территории, надо говорить о гарантиях безопасности для Украины 2023-06-15 19:15
Украинским пилотам не нужно будет "переучиваться с нуля" для управления F-16 - Игнат 2023-06-15 18:26