ВОЙНА В Украине Продолжается жестокий поединок, но наше продвижение уверенное, - Маляр о контрнаступлении

2023-06-15 20:04

Украинским войскам очень сложно контрнаступать, потому что оккупанты очень плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление, но, несмотря на все, защитники уверенно продвигаются вперед.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире марафона новостей 14 июня

Она отметила: "У нас на нескольких направлениях идет наступление, но так же на нескольких направлениях идет и наступление врага. То есть по состоянию на сейчас мы находимся и в наступлении, и в обороне. Просто на разных направлениях. Идет очень серьезное противостояние.

Во-вторых, враг увеличивает сейчас количество обстрелов − и артиллерийских, и минометных, авиационных ударов больше наносит и таким образом пытается останавливать наше наступление.

Кроме того, например, на юге наши войска сталкиваются со сплошным минированием полей. Поэтому очень сложно продвигаться. Да, это возможно, медленно, если смотреть цифры, но это продвижение уверенное".

Маляр добавила, что украинские силы также сталкиваются с тем, что россияне активно применяют ПТУРы и дроны-камикадзе, пытаясь остановить контрнаступление.

"Фактически мы имеем очень жесткий поединок, когда и мы используем свои усилия по возможности как можно больше, и враг концентрирует как можно больше своих усилий, чтобы остановить это (украинское − ред.) наступление", - отметила Маляр.

В то же время она подчеркнула, что за понедельник и вторник продвижение россиян не зафиксировано, в частности, на Бахмутском направлении.