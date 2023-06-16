ВОЙНА В Украине Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Украине начался военный марафон

2023-06-16 22:12

Союзники Украины будут обеспечивать украинскую армию в высоком темпе всем необходимым во время контрнаступления. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин перед началом заседания контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

По его словам, на территории Украины начался "военный марафон".

"Поэтому мы сегодня будем рассматривать самые насущные потребности, которые выдвигает Украина. Также мы будем нацеливаться на долгосрочную перспективу и на долговременный мир для Украины, которая живет рядом с таким соседом", - заявил Остин.

Он отметил, что контактная группа будет сосредотачиваться на том, чтобы Украина могла защищать свое население и критическую инфраструктуру с помощью систем ПВО.

"И благодаря таким системам Украина противостоит атакам дронов и ракетным ударам. Мы говорим о системах Patriot и NASAMS, которые сохраняют украинцам жизнь. И сегодня мы будем копать еще глубже для того, чтобы Украина получила новые снаряды, амуницию к системам ПВО", - заверил руководитель Пентагона.

Остин пообещал, что союзники будут подстраиваться под изменение обстановки на полях боев и будут соответствовать тому, как быстро будут изменятся потребности Украины.

"Наши коллеги также разрабатывают дальнейшие планы обучения украинских военных, чтобы они были стабильными и бесперебойными", - добавил глава Пентагона.