ВОЙНА В Украине Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Украине начался военный марафон

2023-06-16 22:12

Союзники Украины будут обеспечивать украинскую армию в высоком темпе всем необходимым во время контрнаступления. Об этом сказал министр обороны США Ллойд Остин перед началом заседания контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

По его словам, на территории Украины начался "военный марафон".

"Поэтому мы сегодня будем рассматривать самые насущные потребности, которые выдвигает Украина. Также мы будем нацеливаться на долгосрочную перспективу и на долговременный мир для Украины, которая живет рядом с таким соседом", - заявил Остин.

Он отметил, что контактная группа будет сосредотачиваться на том, чтобы Украина могла защищать свое население и критическую инфраструктуру с помощью систем ПВО.

"И благодаря таким системам Украина противостоит атакам дронов и ракетным ударам. Мы говорим о системах Patriot и NASAMS, которые сохраняют украинцам жизнь. И сегодня мы будем копать еще глубже для того, чтобы Украина получила новые снаряды, амуницию к системам ПВО", - заверил руководитель Пентагона.

Остин пообещал, что союзники будут подстраиваться под изменение обстановки на полях боев и будут соответствовать тому, как быстро будут изменятся потребности Украины.

"Наши коллеги также разрабатывают дальнейшие планы обучения украинских военных, чтобы они были стабильными и бесперебойными", - добавил глава Пентагона.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дания и Норвегия подготовили новый пакет военной помощи Украине

2023-06-16 19:31

Президент Чехии заявил, что основные результаты контрнаступления ВСУ еще впереди

2023-06-16 14:35

Украина уже использует истребители, переданные Польшей и Словакией

2023-06-16 08:26

Япония ведет переговоры о поставках снарядов США, которые будут переданы ВСУ для контрнаступления – WSJ

2023-06-15 22:15

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Украине начался военный марафон

2023-06-16 22:12

Дания и Норвегия подготовили новый пакет военной помощи Украине

2023-06-16 19:31

В Украине ОТМЕНИЛи ОБЯЗАТЕЛЬНую ЭКСПЕРТизу АВТО при регистрации или снятии с учета

2023-06-16 18:28

Кто из ПЕНСИОНЕРОВ получит НАДБАВКУ к ВЫПЛАТАМ в ИЮНЕ - названы категории и точные суммы

2023-06-16 16:31
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Украине начался военный марафон 2023-06-16 22:12
Дания и Норвегия подготовили новый пакет военной помощи Украине 2023-06-16 19:31
В Украине ОТМЕНИЛи ОБЯЗАТЕЛЬНую ЭКСПЕРТизу АВТО при регистрации или снятии с учета 2023-06-16 18:28
Кто из ПЕНСИОНЕРОВ получит НАДБАВКУ к ВЫПЛАТАМ в ИЮНЕ - названы категории и точные суммы 2023-06-16 16:31