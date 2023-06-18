ВОЙНА В Украине Подоляк озвучил главное условие для начала мирных переговоров с рф

2023-06-18 16:05

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал российские призывы к мирным переговорам циничным пропагандистским блефом, ведь звучат они на фоне постоянных ракетных атак.

Об этом сообщает "Хвиля", ссылаясь на сообщение Подоляка в Twitter.

"Любые призывы к миру и диалогу от российской стороны, звучащие под аккомпанемент крылатых и баллистических ракет, не более чем циничный, лицемерный пропагандистский блеф. Хотите мира? Хотите прекращение огня? Этого можно достичь одним звонком. Достаточно просто отдать приказ о вводе войск с территории чужой суверенной страны", - написал советник главы ОП.

Подоляк добавил, что только после вывода войск можно будет обсуждать правила послевоенного существования, демилитаризованную зону на территории России и большие компенсации.