ВОЙНА В Украине ВСУ заставляют окупантов перебрасывать резервы сразу на нескольких направлениях

2023-06-18 14:30

 

Украинская сторона проводит действия по нескольким направлениям, "выманивая" резервы противника.

Армия РФ пытается контратаковать во время наступательных операций. Несмотря на это, ВСУ, в частности, на Запорожском направлении заставляют россиян перебрасывать резервы с третьей линии на вторую и первую.

Об этом рассказал аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Эспрессо.

Эксперт говорит, что это признак того, что РФ пытается сдержать продвижение наших зондирующих подразделений или отразить позиции, занятые украинскими войсками.

"Сейчас украинская сторона проводит действия по нескольким направлениям, "выманивая" резервы противника. Группировка "Восток", которая удерживает участок Запорожской области, подконтрольный противнику, начинает опрокидывать резервы с третьей линии на вторую и первую", — отметил он.

Напомним, на прошлой неделе Путин лично заявил : украинское контрнаступление началось. Отреагировал и президент Зеленский: "Интересно, что Путин сказал о нашем контрнаступлении. Важно, что Россия чувствует, что им недолго осталось.

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