ВОЙНА В Украине Российские террористы безуспешно пытались перейти в наступление на пяти направлениях

2023-06-19 10:27

Российские террористы на протяжении суток безуспешно наступали на пяти направлениях на востоке Украины. ВСУ нанесли по врагу три десятка ударов, сообщает Генштаб.

Так, агрессор пытался атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В общей сложности произошло 26 боевых столкновений. Все вражеские штурмы были отражены. В Запорожском и Херсонском направлениях рашисты продолжают обороняться.

Ранее противник нанес 43 авиационных и 4 ракетных удара, совершил 51 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

В свою очередь авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили два зенитных ракетных комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, пять складов боеприпасов и три артиллерийских подразделения на огневых позициях.

subscriber subscriber

Еще по теме

Контрнаступление ВСУ: украинские воины освободили уже 8 населенных пунктов

2023-06-19 16:05

На Юге Украины из-за подрыва Каховской ГЭС остаются затопленными более сорока населенных пунктов

2023-06-19 12:28

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Украине начался военный марафон

2023-06-16 22:12

Президент Чехии заявил, что основные результаты контрнаступления ВСУ еще впереди

2023-06-16 14:35

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Цены на продукты, свет, воду и топливо: какие "сюрпризы" ждут украинцев с 1 июля

2023-06-19 18:26

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроют грозы и шквалы

2023-06-19 17:37

Ни один Patriot в Украине не уничтожен – Зеленский ответил на ложь путина

2023-06-19 16:48

Контрнаступление ВСУ: украинские воины освободили уже 8 населенных пунктов

2023-06-19 16:05
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Цены на продукты, свет, воду и топливо: какие "сюрпризы" ждут украинцев с 1 июля 2023-06-19 18:26
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: какие регионы накроют грозы и шквалы 2023-06-19 17:37
Ни один Patriot в Украине не уничтожен – Зеленский ответил на ложь путина 2023-06-19 16:48
Контрнаступление ВСУ: украинские воины освободили уже 8 населенных пунктов 2023-06-19 16:05