ВОЙНА В Украине Российские террористы безуспешно пытались перейти в наступление на пяти направлениях

2023-06-19 10:27

Российские террористы на протяжении суток безуспешно наступали на пяти направлениях на востоке Украины. ВСУ нанесли по врагу три десятка ударов, сообщает Генштаб.

Так, агрессор пытался атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. В общей сложности произошло 26 боевых столкновений. Все вражеские штурмы были отражены. В Запорожском и Херсонском направлениях рашисты продолжают обороняться.

Ранее противник нанес 43 авиационных и 4 ракетных удара, совершил 51 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

В свою очередь авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также наши защитники уничтожили два зенитных ракетных комплекса.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, пять складов боеприпасов и три артиллерийских подразделения на огневых позициях.