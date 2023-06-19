ЕС планирует ускорить поставки оружия в Украину, – еврокомиссар Бретон

Европейский Союз намерен ускорить поставки оружия в Украину, чтобы поддержать контрнаступление Сил обороны.
Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон в интервью Le Parisien.
"Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов - это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль" - заявил он, комментируя обещание отправить Украине миллион боеприпасов в течение следующих 12 месяцев.
По словам Бретона, Европа готовится к тому, что "война будет продолжаться еще несколько месяцев или даже дольше".
В этом же интевью он подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину вне зависимости от результатов контрнаступления.