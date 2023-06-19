ВОЙНА В Украине ЕС планирует ускорить поставки оружия в Украину, – еврокомиссар Бретон

2023-06-19 22:15

 

Европейский Союз намерен ускорить поставки оружия в Украину, чтобы поддержать контрнаступление Сил обороны.

Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон в интервью Le Parisien.

"Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов - это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль" - заявил он, комментируя обещание отправить Украине миллион боеприпасов в течение следующих 12 месяцев.

По словам Бретона, Европа готовится к тому, что "война будет продолжаться еще несколько месяцев или даже дольше".

В этом же интевью он подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину вне зависимости от результатов контрнаступления.

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ВОЙНА В Украине

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ВСУ уничтожают Ка-52, которые роССия массово бросила на Юг: Игнат объяснил важность "Аллигаторов" 2023-06-19 21:37
На Херсонщине продолжается стабильный спад воды 2023-06-19 20:48
Только Украина может определять приемлемые условия относительно завершения войны - Столтенберг 2023-06-19 20:04