ВОЙНА В Украине ЕС планирует ускорить поставки оружия в Украину, – еврокомиссар Бретон

2023-06-19 22:15

Европейский Союз намерен ускорить поставки оружия в Украину, чтобы поддержать контрнаступление Сил обороны.

Об этом заявил Европейский комиссар по вопросам внутренней торговли и услуг Тьерри Бретон в интервью Le Parisien.

"Мы собираемся активизировать наши усилия по доставке оружия и боеприпасов - это война высокой интенсивности, в которой они играют решающую роль" - заявил он, комментируя обещание отправить Украине миллион боеприпасов в течение следующих 12 месяцев.

По словам Бретона, Европа готовится к тому, что "война будет продолжаться еще несколько месяцев или даже дольше".

В этом же интевью он подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину вне зависимости от результатов контрнаступления.