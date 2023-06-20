ВОЙНА В Украине Пока нет никаких доказательств размещения ядерного оружия рф на территории беларуси

2023-06-20 09:24

На сегодня пока нет доказательств размещения московией ядерного оружия на территории беларуси. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, представитель президента в парламенте Федор Вениславский, передает Укринформ.

"Мы на заседании комитета в закрытом режиме заслушивали представителей разведывательного сообщества Украины. В настоящее время подлинной доказательной базы о том, что ядерное оружие уже передислоцировано на территорию беларуси, у нас нет", - сказал он.

В то же время Вениславский подчеркнул, что хранилища для расположения ядерного оружия в беларуси тщательно подготовлены. Кроме того, по его словам, Украина сейчас консолидирует усилия международного сообщества по предотвращению угроз, которые могут возникнуть в результате соответствующего потенциального перемещения.

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Пока нет никаких доказательств размещения ядерного оружия рф на территории беларуси 2023-06-20 09:24