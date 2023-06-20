ВОЙНА В Украине Подрыв Каховской ГЭС: пострадавшие могут получить денежную помощь от правительства и ООН

2023-06-20 16:05

На каждого члена семьи предусмотрены выплаты по 5000 грн - от правительства, и 6600 грн - от Международной организации по миграции ООН.

Жители Николаевской и Херсонской областей, пострадавшие от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС, могут получить единовременную денежную помощь.

Как информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, выплаты возможны в сумме 5000 грн на каждого человека - от правительства Украины, и 6600 грн - от Международной организации по миграции ООН.

Согласно разъяснению ведомства, на помощь правительства могут рассчитывать люди, которые на момент чрезвычайной ситуации проживали или были зарегистрированы в населенных пунктах, пострадавших в результате подтоплений (кроме лиц, которые на 5 июня были зарегистрированы как получатели помощи на проживание внутренне перемещенным лицам в населенных пунктах, не подвергшихся подтоплениям).

Для получения помощи необходимо не позднее 31 августа 2023 года подать соответствующее обращение в орган социальной защиты населения по адресу фактического места жительства лично или передать его через начальника сельской, городской военной администрации или уполномоченное им лицо. Решения об оказании помощи принимаются органом соцзащиты в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

Выплата средств производится через уполномоченные банки на номер банковского счета лица или через отделение Укрпочты.

Помощь от Международной организации по миграции ООН - 6 тысяч гривень на каждого члена семьи - будут предоставлять лицам, которые в момент чрезвычайной ситуации проживали на пострадавших территориях Херсонщины.

Уполномоченному члену семьи необходимо подать заявление так же в орган соцзащиты по месту фактического пребывания или же передать его через руководителя сельской, городской военной администрации или уполномоченное им лицо. За формирование списков и принятие решения о назначении финансовой помощи отвечают органы местной власти на соответствующей территории. Получить выплаты можно в отделении Укрпочты или по месту фактического пребывания. Предварительно эвакуированные жители получат смс-оповещения.

Обращается внимание, что люди, которые с 6 июня выехали из подтопленных районов временно оккупированной территории Левобережья на подконтрольную Украине территорию, также имеют право на получение указанных выше выплат.

Подрыв Каховской ГЭС - новости

Как известно, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, что повлекло затопление огромных территорий и одну из самых масштабных техногенных катастроф последних десятилетий. Заместитель министра обороны генерал Александр Павлюк заявил, что целью оккупантов было, в частности, освободить войска для их переброски на Запорожское (Таврическое) направление.

На сегодня на отдельных территориях, где уже вода сошла, люди начинают возвращаться из мест эвакуации в свои дома. На затопленных территориях, которые подконтрольны Украине, продолжается спасательная операция.

По последним данным Министерства внутренних дел, в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции погибли 17 человек - 13 человек утонули, еще четверо были убиты во время эвакуации. Еще 31 человека разыскивают.