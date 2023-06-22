ВОЙНА В Украине В Украине ужесточили правила выезда с детьми за границу во время войны

2023-06-22 09:31

В Украине изменили правила выезда за границу детей, требующих сопровождения. Появились новые требования к оформлению доверенностей.

Теперь все доверенности, выданные без использования специальных бланков нотариальных документов на белых листах бумаги и заверенные нотариусом, будут нуждаться в подтверждении.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что недействительными считаются все бланки, которые выдавались после 23 мая Эти доверенности могут быть отклонены пограничниками, и детей с сопровождающими могут не выпустить за границу до момента получения подтверждения от нотариуса о выдачи такой доверенности.

Новые требования стоит учесть родителям, которые имеют подобную доверенность и планируют отправить своего ребенка за границу на отдых и оздоровление в сопровождении третьих лиц. Им следует сделать новую доверенность, уже на специальном бланке, чтобы ребенка на границе не завернули обратно.