ВОЙНА В Украине пригожин вперше відкрито кинув виклик путіну і його владі – британська розвідка

2023-06-21 12:28

Під час зустрічі з так званими воєнкорами птн підтримав рішення міноборони про підписання контрактів із "добровольчими формуваннями", такі як "група вагнера".

Однак, незважаючи на це, пригожин заявив, що "ніхто з його бійців не готовий йти шляхом ганьби. Тому вони не будуть підписувати контракти".

"Риторика пригожина перетворюється на виклик ширшим верствам російського істеблішменту. 1 липня 2023 року, крайній термін для підписання контрактів добровольцями, ймовірно, стане ключовою точкою у протистоянні", – йдеться у звіті розвідки

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