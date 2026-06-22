Політика Андрій Сибіга назвав критичну історичну помилку, якої припустився путін

2026-06-22 12:28

З кожним місяцем, протягом якого російський диктатор путін відмовляється припинити війну проти України, ситуація для його режиму погіршується. Його напад на Україну став історичною помилкою, написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"Пропаганда путіна завжди переконувала російський народ, що він воює проти всього "колективного Заходу", а не лише проти України. Це мало на меті приховати приниження путіна та пояснити, чому ця війна триває довше, ніж Перша світова війна. Війна проти країни, яка, за його словами, не існувала і мала розвалитися ще багато років тому. Але зараз особливо показово, що всі – 100% – далекобійних ударів по москві та інших російських регіонах завдаються саме… зброєю українського виробництва. Російській пропаганді буде важко вписати це у свої брехні", – зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що Путін не прото прорахувався, напавши на Україну, а "припустився історичної помилки".

"З кожним місяцем, протягом якого він відмовляється це визнати й припинити цю війну, ситуація для нього та його режиму лише погіршуватиметься. У будь-який момент путін має вихід із ситуації. Йому просто потрібно наказати своїм окупаційним військам припинити вогонь і закінчити війну", – резюмував очільник МЗС.