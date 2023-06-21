ВОЙНА В Украине Столтенберг про навчання українських пілотів на західних винищувачах: вже є рішення

2023-06-21 08:24

Декілька країн-членів НАТО вже ухвалили рішення про навчання українських пілотів на західних винищувачах.

Про це повідомляє джерело з посиланням на брифінг генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Є рішення. Вже кілька членів НАТО підтримали, це було після консультацій, що розпочнеться навчання пілотів. Це питання розглядатиметься і завтра після зустрічі контактної групи (йдеться про "Рамштайн")", - розповів Столтенберг.

Він також зазначив, що після вирішення всіх питань, пов'язаних з навчанням українських пілотів, НАТО перейде до обговорення передачі винищувачів Україні.